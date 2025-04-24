شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: تحرير سيناء ملحمة وطنية حاضرة فى ضمير كل مصرى والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء تمثل واحدة من أعظم المحطات في التاريخ المصري المعاصر، حيث تكللت فيها مسيرة كفاح طويل بنصر سياسي وعسكري صنعته الإرادة المصرية الخالصة، وعزيمة لا تعرف المستحيل.

وأكد "القاضي" في تصريح صحفي له، أن تحرير سيناء لم يكن فقط انتصارًا على العدو، بل كان انتصارًا على كل محاولات فرض الأمر الواقع، وعلى كل محاولات كسر إرادة المصريين، مضيفًا: "ما جرى في سيناء هو درة التاج في مسيرة استعادة الكرامة الوطنية، وجزء لا يتجزأ من الشخصية المصرية التي ترفض الاستسلام مهما كان الثمن".

وأشار إلى أن هذه الذكرى يجب أن تبقى حيّة في ضمير كل مصري، لا باعتبارها حدثًا عابرًا، بل باعتبارها شاهدًا على وحدة الشعب خلف قيادته وجيشه، وتمسكه بأرضه ومقدساته، كما أنها تعكس قدرة مصر الدائمة على الانتصار في المعارك الصعبة، سواء كانت بالسلاح أو بالدبلوماسية، مثلما حدث في معركة التحكيم الدولي بشأن طابا، التي أُعيدت فيها الأرض المصرية بالحق والقانون.

وأوضح عضو لجنة العلاقات الخارجية، أن أبطال القوات المسلحة، وقيادات الدولة في تلك المرحلة، خاضوا معركة استرداد الأرض بكل الوسائل، وأثبتوا أن مصر لا تفرط في ترابها الوطني، وهو النهج نفسه الذي تسير عليه الدولة الآن بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أصبحت سيناء محورًا رئيسيًا في الاستراتيجية الوطنية للتنمية والأمن القومي.

كما أشاد "القاضي" بما تبذله الدولة من جهود لتعمير سيناء وتطهيرها من الإرهاب، وتحويلها إلى منطقة واعدة بالاستثمارات والمشروعات، معتبرًا أن التنمية الحقيقية هي الرد العملي على كل من يحاول العبث باستقرار الوطن أو التشكيك في قدرته على النهوض.

وقال النائب محمد عزت القاضي، إن لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان تدرك جيدًا ما تمثله سيناء من أهمية استراتيجية على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن مصر نجحت في الحفاظ على التوازنات الدقيقة المرتبطة بها، وفرضت احترامها الكامل على المجتمع الدولي بشأن سيادتها ووحدة أراضيها.

واختتم "القاضي" تصريحاته بالتأكيد على أن ذكرى تحرير سيناء فرصة لتجديد العهد مع الوطن، والاستمرار في العمل من أجل تحقيق التنمية الشاملة، وتوعية الأجيال القادمة بما تحمله هذه الأرض من قيمة عظيمة، وتاريخ مشرف، وتضحيات غالية.