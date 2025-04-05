شكرا لمتابعة خبر عن المسند: بقي على الثريا 37 يومًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقًا الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن اليوم السبت 07 شوال 1446هـ، 5 أبريل – نيسان 2025م يوافق 16 الحمل 1403 هـ.ش، 03 نوء المقدم | 16 الحميمين، 16 فصل الربيع.

وقال الدكتور عبدالله المسند، أنه بقي على الذراعين 11 يومًا، الثريا 37 يومًا، إجازة عيد الأضحى 55 يومًا، الحج 61 يومًا، فصل الصيف 77 يومًا، تويبع 76 يومًا، إجازة الصيف 82 يومًا.

وأشار إلى أنه بقي على نهاية السنة الهجرية 82 يومًا، الجوزاء 89 يومًا، المرزم 115 يومًا، الكليبين 128 يومًا، سهيل 141 يومًا، نهاية السنة الميلادية 272 يومًا.