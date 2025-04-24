استشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم، بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة؛ ليرتفع بذلك عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ فجر اليوم إلى 26 فلسطينيًا، بينهم أطفال ونساء.

في السياق، أفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول 50 شهيدًا و152 إصابة إلى مستشفيات القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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