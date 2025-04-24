حسين الجسمي يطرح “فستانك الأبيض”.. أغنية رومانسية تحتفي بالحب والفرح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلق النجم الإماراتي حسين الجسمي أحدث أعماله الغنائية بعنوان “فستانك الأبيض”، في تعاون جديد يجمعه مع الشاعر أمير طعيمة والملحن هشام جمال، ليُضيف إلى رصيده أغنية حالمة ومليئة بالمشاعر الدافئة، تُجسّد لحظة الارتباط والفرح من خلال كلمات عاطفية وموسيقى تنبض بالحياة.

تُحاكي الأغنية تفاصيل لحظة الزفاف المنتظرة، حيث يقول الجسمي في مطلعها: “خطوة ورا خطوة بنمشيها، دي اللحظة اللي أنا مستنيها، والأرض اللي بتمشي فوقيها، مفيش قدك يا حبيبتي عليها…” ليواصل وصف مشاعره بصدق وبساطة، في مشهدٍ موسيقي يعبّر عن الحب بكل تفاصيله الحلوة، والاحتفال بيوم العمر.

ويحمل “فستانك الأبيض” طابعاً احتفالياً يفيض بالموسيقى والزفة والفرح، حيث تتصاعد الأجواء مع الكلمات:

“والناس بتغني والدنيا بتعزف زفة، والمزيكا تعلى ومعاها بتعلى السقفة…”، في تجسيد موسيقي حي للحظة العرس التي طال انتظارها.

ويُعد هذا العمل امتداداً لنجاحات الجسمي التي لطالما جمعت بين الإحساس العالي والكلمة الصادقة، ويؤكد من خلاله مجدداً مكانته كأحد أبرز الأصوات الخليجية والعربية في تقديم الأغاني الوجدانية الراقية.

“فستانك الأبيض” عمل فني أنيق يحتفي بالحب الحقيقي، ويُلامس قلوب كل من يستعد لدخول القفص الذهبي، أو يعيش لحظة حب نادرة.