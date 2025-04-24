شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 8 مساء.. أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الخميس.

وتستمر الظاهرة حتى الساعة 8 مساء، على الدوادمي والرين والقويعية وعفيف ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء.

ويصاحب الأتربة رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

طقس الخميس

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة أن الفرصة مهيأة لتكوّن سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية.



في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

كذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم والرياض ومكة المكرمة، تمتد الى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.