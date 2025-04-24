لايف ستايلز ستوديوز تواصل ريادتها بأعمال فنية تتصدّر الساحة العربية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تُواصل لايف ستايلز ستوديوز ترسيخ حضورها كأحد أبرز الكيانات الإنتاجية في العالم العربي، من خلال سلسلة من الإصدارات الغنائية المتميزة التي حملت بصمتها الخاصة، ونجحت في تحقيق انتشار واسع وأرقام مشاهدة لافتة.

في عيد الأم، أطلقت لايف ستايلز ستوديوز أغنية “بوسة إيدك عبادة” التي جمعت بين النجمين محمد المشعل وسامر أبو طالب، كتحية مؤثرة لكل أم. الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان سامر أبو طالب، توزيع عمر إسماعيل، وإخراج بتول عرفة، وشكّلت باكورة قوية لموسم حافل بالإصدارات.

ولم تمضِ فترة طويلة حتى أهدت لايف ستايلز ستوديوز جمهورها في عيد الفطر أغنية “إتعلقت بيه” بصوت النجمة المصرية مي سليم، من كلمات خالد ڤرناس، ألحان ياسر نور، توزيع عمرو عبد الفتاح، وإخراج زياد خوري. وقد تجاوز الكليب 2.6 مليون مشاهدة، ليؤكد مجدداً قدرة الشركة على ملامسة وجدان الجمهور العربي.

من لبنان، أطل الفنان خليل أبو عبيد بأغنية “يا قلب”، التي جاءت باللهجة البيضاء من كلماته وألحانه، وتوزيع الرزق، وإخراج فادي حداد، وحققت قرابة 700 ألف مشاهدة، مبرهنة على قوة المحتوى وتنوّعه.

أما الفنانة آية عبدالله، فكانت لها إطلالة لافتة عبر أغنية “واو”، التي جمعت بين كلمات خالد ڤرناس، ألحان كريم فتحي، توزيع إسلام الحسن، وإخراج جميل جميل المغازي، وسجّلت الأغنية أكثر من 1.3 مليون مشاهدة.

الفنان إيوان بدوره أطلق أغنيته الجديدة “شطبنا” التي لاقت تفاعلاً واسعاً، من كلمات محمود شوقي، ألحان شريف عبد المنعم، توزيع هارون، وإخراج عادل سرحان، محققةً 500 ألف مشاهدة في أسبوع واحد فقط.

واختُتمت هذه السلسلة المبهرة بإصدار أغنية “أنا وإنت يا قلبي” للنجمة هايدي موسى، من كلمات هاني الأشهب، ألحان كريم شاهين، توزيع مصطفى غانم، وإخراج فادي حداد، لتُثبت من خلالها الشركة التزامها بدعم الأصوات المتميزة.

بهذا النشاط المكثف، تُثبت لايف ستايلز ستوديوز أنها لا تواكب السوق فقط، بل تقوده بثقة، وتُقدّم فناً راقياً بمقاييس إنتاجية عالية، تجعلها علامة فارقة في صناعة الموسيقى العربية.