شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح البنك السعودي للاستثمار إلى 503.3 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 5.5%، نتيجة الزيادة في صافي دخل العمولات الخاصة، وأرباح تحويل عملات أجنبية، والمكاسب من استبعاد سندات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، والذي قابله انخفاض في المكاسب غير المحققة على الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.

وانخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 3.1٪، نتيجة التراجع في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، قابله ارتفاع في رواتب ومصاريف الموظفين، والإيجار ومصاريف مباني والاستهلاك والإطفاء.

ووفقا للتقرير، انخفض صافي الربح بنسبة 1.3% على أساس ربعي، نتيجة الانخفاض في إجمالي دخل العمليات.

وتراجع إجمالي دخل العمليات بنسبة 3.0%، نتيجة الانخفاض في المكاسب غير المحققة على الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، ودخل الرسوم من الخدمات البنكية، وقابله ارتفاع جزئي في المكاسب من استبعاد سندات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر بالإضافة الى ارتفاع أرباح تحويل عملات أجنبية.

وانخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 4.6٪، نتيجة التراجع في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، ورواتب ومصاريف الموظفين، على الرغم من ارتفاع هامشي في الاستهلاك والإطفاء والإيجار ومصاريف مباني. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح البنك السعودي للاستثمار في الربع الأول من 2025، بنسبة 13.8%، إلى 503.3 مليون ريال، مقابل 442.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، ارتفع صافي الربح بنسبة 13.8%، نتيجة الزيادةفي إجمالي دخل العمليات، إضافة إلى الانخفاض في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى.وارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 5.5%، نتيجة الزيادة في صافي دخل العمولات الخاصة، وأرباح تحويل عملات أجنبية، والمكاسب من استبعاد سندات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، والذي قابله انخفاض في المكاسب غير المحققة على الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.وانخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 3.1٪، نتيجة التراجع في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، قابله ارتفاع في رواتب ومصاريف الموظفين، والإيجار ومصاريف مباني والاستهلاك والإطفاء.ووفقا للتقرير، انخفض صافي الربح بنسبة 1.3% على أساس ربعي، نتيجة الانخفاض في إجمالي دخل العمليات.وتراجع إجمالي دخل العمليات بنسبة 3.0%، نتيجة الانخفاض في المكاسب غير المحققة على الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، ودخل الرسوم من الخدمات البنكية، وقابله ارتفاع جزئي في المكاسب من استبعاد سندات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر بالإضافة الى ارتفاع أرباح تحويل عملات أجنبية.وانخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 4.6٪، نتيجة التراجع في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، ورواتب ومصاريف الموظفين، على الرغم من ارتفاع هامشي في الاستهلاك والإطفاء والإيجار ومصاريف مباني.