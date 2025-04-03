اخبار السعوديه

المملكة تدين الغارات الإسرائيلية على 5 مناطق في سوريا

0 نشر
واس - الرياض 0 تبليغ

المملكة تدين الغارات الإسرائيلية على 5 مناطق في سوريا

شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين الغارات الإسرائيلية على 5 مناطق في سوريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت المملكة العربية الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا.
وأعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للغارات الإسرائيلية، التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، والتي أدت إلى إصابة العشرات من المدنيين والعسكريين.
وجددت المملكة رفضها القاطع لمحاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلية تهديد أمن واستقرار سوريا والمنطقة من خلال انتهاكاتها للقوانين الدولية.
وشددت المملكة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي وخاصةً الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بدورهم، والوقوف بشكلٍ جاد وحازم أمام هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في سوريا والمنطقة، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية عليها.
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا