بالأسماء 4 ممثلات رفضن علاقات حميمة مع دونالد ترامب

ميرنا وليد - بيروت - أربع ممثلات رفضن علاقات حميمة مع الرئيس دونالد ترامب حين كان رجل أعمال ناجح وشهير.



الأولى سلمى حايك طلب مواعدتها وحين رفضت وصفها أنها ليست جذابة بالنسبة له وحاول مصادقة زوجها الحالي الذي كان حبيبها ليتقرب منها.

الثانية إيما تومسون عام 1990 خلال تصويرها فيلم في لوس أنجلوس إتصل بها ودعاها الى العشاء وإقترح أن تقيم في بناية يملكها لكنها رفضت دعوته والرد على إتصالاته المتكررة.

والثالثة بروك شيلدز بعد طلاقه من زوجته مارلا مابلز عام 1997 طلب مواعدتها لأنها محبوبة أميركا وهو أغنى رجل أعمال فإستخفت به ورفضت فوراً.

الممثلة كانديس بيرغن قبلت دعوته الى العشاء حين كان شاباً وكان مرتدياً بدلة لونها قوي جداً وبشعة وكان يفتقد الى الجاذبية وإنتهى الأمر بعد العشاء.