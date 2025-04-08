شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8-4-2025 فى السعودية عيار 24 بـ365.25 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الاحد انخفاضا طفيفا فى الأسعار حيث وصل عيار 24 لسعر 365.25 ريال مقارنة ب 366.25 ريال سعر امس ويحرص المستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية.

سعر الذهب اليوم في السعودية

عيار 24 سجل 365.25 ريال

عيار 22 سجل 334.75 ريال

عيار 21 سجل 319.50 ريال

عيار 18 سجل 274.00 ريال

عيار 14 سجل 213.00 ريال

عيار 12 سجل 182.50 ريال

الاونصة11360.25 ريال

الجنيه الذهب2556.75 ريال

الأونصة بالدولار3029.39 دولار

ومع استمرار التقلبات في الأسواق المالية، يظل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين، وسط توقعات بمزيد من التغييرات في العام المقبل، وفقًا للظروف الاقتصادية والسياسات النقدية العالمية."

وتزيد سياسات ترامب التضخمية من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين، في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اعلن عنها والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.