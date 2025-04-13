شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد اللطيف يطلع على مبادرات وزارة التعليم السعودية في تطوير المنظومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المعرض الدولي للتعليم (EDGEx) الذي تنظمه وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار مشاركته في فعاليات مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية (HCI)" بالعاصمة السعودية الرياض.

واطّلع الوزير محمد عبد اللطيف، خلال جولته في المعرض ،على أبرز الجهود والمبادرات التي تنفذها وزارة التعليم السعودية في مجالات تطوير التعليم العام والجامعي، وتعزيز جودة العملية التعليمية من خلال تبني أحدث الأساليب التقنية والتربوية.

وأعرب الوزير عن إعجابه بمستوى التنظيم والمحتوى المقدم، مشيدًا بما تضمنه المعرض من تجارب ناجحة ومبادرات مبتكرة تعكس مدى التقدم الذي أحرزته المملكة في قطاع التعليم.

كما أبدى الوزير اهتمامًا خاصًا بالمشاريع المعروضة التي تركز على المهارات المستقبلية، وتطوير رأس المال البشري، ما يعكس توافق الرؤى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الشقيقتين في سبيل إعداد أجيال قادرة على مواكبة التغيرات المتسارعة في سوق العمل العالمي.

ويضم المعرض منصات تفاعلية عدة، تشمل ورش عمل وجلسات نقاشية متخصصة بمشاركة قادة الفكر في التعليم والتكنولوجيا، إضافةً إلى عروض حية لأحدث الابتكارات في التعلم الرقمي.

ويُمثّل المعرض فرصة لتعزيز الشراكات الدولية واستكشاف أحدث الحلول التكنولوجية لتحسين جودة التعلم، ومنصة شاملة تتيح للزوار فرصة التفاعل مع أحدث الابتكارات في التعلم الذكي، الفصول الدراسية الافتراضية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم، مما يسهم في بناء استراتيجيات تعليمية متطورة تواكب التحولات العالمية ومتطلبات سوق العمل.