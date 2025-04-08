وضع جاستن بيبر الصحي يقلق متابعيه وزوجته طلبت الصلاة من أجله

ميرنا وليد - بيروت - المغني الكندي جاستن بيبر يثير قلق متابعيه منذ ظهوره مؤخراً وقد خسر وزناً وبدا على وجهه التعب النفسي.

وما زاد الشكوك أن زوجته هايلي بيبر طلبت من متابعيها الصلاة من أجله ويعتقد بعض مشجعيه أن هناك رابط بين وضعه النفسي والصحي وبين توقيف ديدي وإتهامه بقضايا خطيرة منها الإتجار بالمخدرات وغيرها .

والبعض الآخر ظن أن جاستن مدمن على المواد المخدرة. وطلبت هايلي بيبر من عائلتها الصلاة من أجل جاستن منذ فترة زمنية لأنه يواجه مشاكل صحية. وذكرت مصادر مقربة من المغني الكندي أنه لا ينام ويأكل كميات قليلة جدا.