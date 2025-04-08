- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - المغني الكندي جاستن بيبر يثير قلق متابعيه منذ ظهوره مؤخراً وقد خسر وزناً وبدا على وجهه التعب النفسي.
وما زاد الشكوك أن زوجته هايلي بيبر طلبت من متابعيها الصلاة من أجله ويعتقد بعض مشجعيه أن هناك رابط بين وضعه النفسي والصحي وبين توقيف ديدي وإتهامه بقضايا خطيرة منها الإتجار بالمخدرات وغيرها .
والبعض الآخر ظن أن جاستن مدمن على المواد المخدرة. وطلبت هايلي بيبر من عائلتها الصلاة من أجل جاستن منذ فترة زمنية لأنه يواجه مشاكل صحية. وذكرت مصادر مقربة من المغني الكندي أنه لا ينام ويأكل كميات قليلة جدا.
كانت هذه تفاصيل خبر وضع جاستن بيبر الصحي يقلق متابعيه وزوجته طلبت الصلاة من أجله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.