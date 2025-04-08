شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : التفاصيل الكاملة للغارات الامريكية على هذه المحافظات "المواقع المستهدفة " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت الطائرات الأمريكية، فجر اليوم، سلسلة غارات جوية على مواقع في العاصمة صنعاء ومحافظة مأرب، مستهدفة مناطق استراتيجية تابعة لميليشيا الحوثي.

ووفقًا لشهود عيان ، فقد تركزت الضربات في منطقة الجميمة بمديرية بني حشيش شمال صنعاء، بالإضافة إلى منطقة جربان بمديرية سنحان جنوب العاصمة.

وفي محافظة مأرب، استهدفت الغارات مواقع في مديرية مجزر، كما طالت مناطق في مديرية الجوبة، وذلك بالتزامن مع التصعيد العسكري المتواصل في المنطقة.

ولم ترد حتى الآن تفاصيل رسمية حول حجم الخسائر الناتجة عن هذه الضربات.