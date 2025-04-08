إلغاء عرض فيلم "استنساخ" لسامح حسين قبل دقائق من انطلاقه.. والرقابة تتوضح التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الممثل المصري سامح حسين عن إلغاء العرض الخاص لفيلمه "استنساخ" الذي كان مقررًا إقامته مساء أمس الاثنين، وذلك قبل دقائق قليلة من بدء العرض.

وقد فوجئ الحضور في إحدى دور السينما بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة بإلغاء العرض، وعندما استفسروا من الشركة المنظمة، أُخبِروا بأن العرض تم إلغاؤه من دون توضيح الأسباب.

من جانبه، أوضح الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، مساعد وزير الثقافة المصرية للرقابة على المصنفات الفنية، أن ما تردد عن إلغاء العرض أو منعه رقابياً غير صحيح. وأوضح أن السبب في تأجيل العرض هو أن التصريح، المعروف بالـ"فاوتشر"، تم تقديمه بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية للرقابة، مما أدى إلى تأجيل العرض ليوم واحد فقط، وأن التصريح سيتم منحه غداً. كما ناشد عبد الرحيم كمال الإعلاميين بالتأكد من أي أخبار تتعلق بالرقابة على المصنفات الفنية من خلاله أو من المتحدث الرسمي للجهاز.