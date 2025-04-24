إيفا لونغوريا: لن أنسى ما قاله لي البابا فرنسيس خلال لقائنا

ميرنا وليد - بيروت - كتبت الممثلة والمنتجة الأميركية إيفا لونغوريا بعد وفاة البابا فرنسيس على صفحتها" أرقد بسلام ايها الحبر الأعظم وشكراً على كونك داعماً للكثيرين منا ولدفاعك عن المهمشين. لن ننسى لطفك وتعاطفك وتواضعك". ونشرت لونغوريا على صفحتها الخاصة صوراً مع البابا فرنسيس يوم لقائها به مع زوجها وبدا الحبر الأعظم يمسك بيديها وبيدي زوجها. وكتبت بعد لقائها به أنها شعرت أنها لا تستحق مباركته لأنها مطلقة وزوجها كذلك الأمر وفاتحت البابا بالأمر فأجابها: ”بالتأكيد أنت تستحقينها". وأشارت أنها شعرت بحضوره بالحشمة والطيبة.

يذكر أن مسلسلها الجديد "Eva Longoria: Searching for Spain" سيعرض على شبكة سي إن إن في 27 نيسان المقبل.

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