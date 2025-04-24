هايلي بيبر تعاني من أزمة صحية وتقلق متابعيها

ميرنا وليد - بيروت - أفادت هايلي بيبر عن إصابتها مجدداً بكيسين في المبيضين.

ونشرت العارضة البالغة من العمر 28 عاماً على صفحتها الخاصة صوراً بدا فيها بطنها وعلقت قائلة: "أعاني حالياً من كيسين مبيضين. إذا كنتِ تعانين من كيسات المبيض فأنا معك"!

وأشارت أنها أصيبت سابقاً بأكياس عدة مرات وأن الأمر ”ليس ممتعاً أبداً“ وبالتحديد عام 2022، نشرت على صفحتها أنها تعاني من كيس مبيض "بحجم تفاحة". لم تدل هايلي بأية معلومات أخرى إلا أنها قالت أنه كان مؤلماً وتسبب لها بالغثيان والانتفاخ والتشنج.