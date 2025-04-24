9 ألوان طلاء أظافر صيفية تناسب كل المناسبات

ميرنا وليد - بيروت - الصيف هو الموسم المُخصص للمغامرات.

سواء كنت تفضلين طلاء أظافر جيلي بالكامل أو طلاء أظافر مونتيسيتو، فهناك ما يُناسب الجميع.

إليك 9 ألوان أطلاء أظافر صيفية يتوقع الخبراء أن تكون رائجة مع بدء ارتفاع درجات الحرارة.

أحمر البندورة

وفقًا لخبيرة الأظافر الشهيرة جين سون تشوي، نحن نستعد لصيف نستعد لصيف آخر بنكهة الطماطم؟ إنه نابض بالحياة والحيوية، يجسد جوهر الصيف كأي شيء آخر.

بيج لاتيه

لمن يفضلن البساطة في طلاء الأظافر، ستكون الأظافر المحايدة هي خياركِ الأمثل.

أصفر سيارات الأجرة

يعرف سكان نيويورك سحر المدينة في فصل الصيف، وما من طريقة أفضل لاستحضار صخب المدينة من اللون الأصفر المميز لسيارات الأجرة.

أزرق الكابري

هل ننتظر صيفًا إيطاليًا آخر؟ لا يوجد طلاء أظافر مثالي أكثر من كابري بلو ليُناسب هذه اللحظة.

الكروم الفضي

من قال إن اللون الفضي اللامع يقتصر على الشتاء فقط؟ تقول خبيرة التجميل: "يُضفي الكروم الفضي واللمعان الفضي لمسةً من الأناقة والعصرية على أظافركِ، خاصةً عند تنسيقهما مع ألوان الباستيل والدرجات النابضة بالحياة في فن الأظافر".

Montecito Mani

استلهامًا من ميغان ماركل نفسها، تقول خبيرة الأظافر الشهيرة جولي كانداليك إن "مانيكير مونتيسيتو" الذي أطلقته مجلة فوغ سيكون لون الصيف المحايد الذي سنرتديه جميعًا في الأشهر المقبلة.

Lilac Jelly

تشهد أظافر الجيلي الكورية رواجًا كبيرًا هذا الربيع، وتتوقع كانداليك استمرار رواجها حتى فصل الصيف. أي لون يناسب المظهر الشفاف والعصري لهذه الأظافر، وتقترح لونًا مثل الليلك الباستيل الجميل لإطلالة أظافركِ الصيفية.

أخضر فستقي

يُعتبر لون أظافر الأخضر الفستقي، المشرق والمبهج، لون أظافر صيفيًا مثاليًا يُضفي عليكِ مزاجًا مثاليًا في جميع مغامراتكِ في الطقس الدافئ.

Aqua Shimmer

بلمسته اللامعة والمخملية، لطالما كانت أظافر عيون القطة خيارًا ساحرًا لمن يرغبن في إطلالة جريئة بأظافرهن. جميع الألوان تناسب هذه الإطلالة المرحة، لكننا نفضل الأزرق المائي الهادئ بشكل خاص.