هكذا أطلت شقيقتا نارين بيوتي في حفل توديع العزوبية

ميرنا وليد - بيروت - شاركت اليوتيوبر ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي شيرين بيوتي الجمهور، مجموعة صور برفقة شقيقتيها نجمتَي مواقع التواصل الإجتماعي نارين بيوتي وسيدرا بيوتي، من حفل توديع العزوبية، الذي أقامته نارين قبل أيام من حفل زفافها، المقرر في الـ 12 من شهر أبريل الجاري.



وقد خطفت شيرين وسيدرا الأنظار بإطلالاتيهما، وإختارت شيرين الظهور بفستان طويل وضيق باللون الأصفر من تدرجات الباستيل، بينما ظهرت سيدرا بفستان طويل وضيق باللون البنفسجي.

وقد إحتفلت نارين عمارة المعروفة بـ نارين بيوتي بحفل توديع العزوبية، بعد عقد قرانها على رجل الاعمال السوري رامي سامو في منزلها العائلي في ـجواء هادئة ولطيفة. وقد نشرت نارين بعض الصور لها من تلك الليلة المميزة بالنسبة لها. وتساءل البعض كيف احتفل الثنائي بـ"كتب الكتاب"، مع العلم أنهما ليسا من نفس الديانة، الا ان المعلومات أشارت الى أن رامي قد اعتنق الاسلام لكي يستطيع الزواج من حبيبته، التي تصغره بـ 14 عاماً. نارين كانت قد تحدثت في السابق عن هذا الموضوع، وقالت إنها تحترم خطيبها، الا أنهما اتفقا على أن يشهر إسلامه لكي تستطيع هذه العلاقة أن تستمر.