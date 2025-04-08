شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود ينقذ 3 مواطنين تعطلت واسطتهم البحرية بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بقطاع ينبع في منطقة المدينة المنورة (3) مواطنين تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر، وقدّمت المساعدة لهم.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

