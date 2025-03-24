شكرا لمتابعة خبر عن عيد اليحيى: أول من لبس التاج من العرب هو هوذة بن علي من بني حنيفة..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في الأنثروبولوجيا عيد اليحيى خلال لقائه في برنامج “سردية” عن التاريخ العريق لبني حنيفة، الذين تُعد الأسرة المالكة اليوم امتدادًا لهم، مؤكدًا أنهم ظلوا في أرضهم وأوديتهم باليمامة منذ ما قبل الإسلام.

وتحدث اليحيى عن الرحلة الثامنة من برنامجه “على خطى العرب”، التي تستعرض تاريخ الرياض، موثقًا لأول مرة من الميدان تفاصيل عن عبيدة بن ثعلبة الحنفي، ملوك اليمامة، حروب الردة بقيادة خالد بن الوليد، دخول بني حنيفة في الإسلام، ودورهم في التاريخ الإسلامي، وصولًا إلى الدرعية ونشأة الدولة السعودية.

كما أشار إلى أن الدولة السعودية لها ارتباطات ملكية قديمة، لافتًا إلى أن هوذة بن علي، أحد ملوك بني حنيفة، كان أول من لبس التاج من العرب.