شكرا لمتابعة خبر عن حكم الطهارة من الحيض بعد أذان الفجر وصيام هذا اليوم ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجاب عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، على سؤال إحدى الفتيات بخصوص الطهر من الدورة الشهرية بعد أذان الفجر وصيام ذلك اليوم.

وقالت الفتاة في مكالمة هاتفية: “طهرت من الحيض بعد أذان الفجر وقبل شروق الشمس، ثم اغتسلت وصليت وصمت وكنت قد نويت أن أصوم في أي وقت أطهر فيه ، فهل صيامي صحيح لهذا اليوم أم يلزمني القضاء؟”

وأفتى الشيخ المطلق في برنامج فتاوي قائلاً : “ليس صيامك صحيحاً، بل يلزمك القضاء؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ‘من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له’، رواه النسائي والترمذي ولفظه: ‘من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له’. وصححه الألباني.”

وتابع الشيخ: “والحكمة في تبييت النية حتى يصير اليوم من أوله وتكون النية موجودة، ولكن الآن الأذان أذن وأنتِ في قرارة نفسك لست طاهرة، وبذلك يلزمك القضاء”.