شكرا لمتابعة خبر عن أولى قبائل الرياض :أسرار طسم وجديس وصراعها الدموي قبل 400 عام قبل الميلاد .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث الباحث والمؤرخ الدكتور راشد بن عساكر عن قصة قبيلتي طسم وجديس، اللتين سكنتا منطقة الرياض قبل نحو 400 عام قبل الميلاد، والصراعات التي نشبت بينهما.

وقال عساكر خلال استضافته في برنامج “الليوان” المُذاع على قناة روتانا خليجية، أن طسم وجديس تُعدان من قبائل العرب البائدة وفقًا للمؤرخين، مشيرًا إلى وجود قبائل سبقتهم في الاستيطان.

وقال: “طسم وجديس من قبائل العرب البائدة حسب إشارات المؤرخين، وأيضًا أشاروا إلى أن هناك قبائل قبلهم، وينتسب طسم وجديس إلى آرم بن آدم، وكانت طسم تسكن في الخرج، بينما استقرت جديس في الرياض، وشهدت المنطقة صراعات وحروبًا بين القبيلتين”.

وتطرق إلى شخصية زرقاء اليمامة، قائلًا: “كانت زرقاء اليمامة من طسم ومتزوجة من جديس في الرياض، وكانت تمتاز بحدة بصرها، حيث يشير المؤرخون إلى أنها كانت ترى على بعد ثلاثة أيام، حتى قيل إنها تستطيع رؤية الشعرة البيضاء في اللبن الأبيض”.

وأضاف الباحث أن زرقاء اليمامة حذرت قبيلة جديس قبل هجوم طسم عليهم، لكنهم لم يصدقوها، مما أدى إلى هزيمة جديس في النهاية.