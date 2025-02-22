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إغاثة الشعب الفلسطيني.. وصول 34 قافلة سعودية جديدة إلى غزة

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وصلت أمس، 34 قافلة إغاثية سعودية جديدة إلى جنوب قطاع غزة، محملةً بالمستلزمات الطبية الطارئة، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وتسلّم المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك التنفيذي لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة، تمهيدًا لتوزيع المستلزمات الطبية الطارئة على المستشفيات والمراكز الصحية في غزة التي تعاني نقصًا حادًّا في الإمدادات الطبية بسبب الأوضاع الصعبة التي يمر بها القطاع.
وصول 34 قافلة إغاثية سعودية جديدة إلى غزة - واس
وصول 34 قافلة إغاثية سعودية جديدة إلى غزة - واس

إغاثة الشعب الفلسطيني

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به.
وصول 34 قافلة إغاثية سعودية جديدة إلى غزة - واس
وصول 34 قافلة إغاثية سعودية جديدة إلى غزة - واس
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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