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شكرا لقرائتكم خبر عن إغاثة الشعب الفلسطيني.. وصول 34 قافلة سعودية جديدة إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وصلت أمس، 34 قافلة إغاثية سعودية جديدة إلى جنوب قطاع غزة، محملةً بالمستلزمات الطبية الطارئة، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وتسلّم المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك التنفيذي لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة، تمهيدًا لتوزيع المستلزمات الطبية الطارئة على المستشفيات والمراكز الصحية في غزة التي تعاني نقصًا حادًّا في الإمدادات الطبية بسبب الأوضاع الصعبة التي يمر بها القطاع.
وتسلّم المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك التنفيذي لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة، تمهيدًا لتوزيع المستلزمات الطبية الطارئة على المستشفيات والمراكز الصحية في غزة التي تعاني نقصًا حادًّا في الإمدادات الطبية بسبب الأوضاع الصعبة التي يمر بها القطاع.