شكرا لقرائتكم خبر عن إغاثة الشعب الفلسطيني.. وصول 34 قافلة سعودية جديدة إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام