شكرا لقرائتكم خبر زيارات واتفاقيات شهدها جناح العامورية بمؤتمر ومعرض الحج 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة خلال جولته على مؤتمر ومعرض الحج 2025 في نسخته الرابعة المقام في سوبردوم بمحافظة جدة اليوم، جناح شركة العامورية بالمعرض، ووقف على جهود الشركة وبعض ابتكاراتها المقدمة لراحة وسلامة ضيوف الرحمن.

وكان في استقبال الوزير المدير العام للشركة الأستاذ محمد بن يوسف السوادي ونائب المدير العام الأستاذ أحمد بن يوسف السوادي والأستاذ نايف القرشي المدير التنفيذي، حيث استعرضوا رؤية العامورية الطموحة وابتكاراتها التي تهدف إلى تقديم خدمات رائدة وتجارب استثنائية لضيوف الرحمن.

كما استقبل مدير عام العامورية صاحبة السمو الملكي الأميرة أضواء بنت فهد آل سعود التي زارت جناح الشركة واطلعت على توجهات الشركة التي تحتفل حاليا بمرور 20 عاماً على انطلاقتها، وكذلك تطورات الاستعداد لموسم حج 1446هـ.

بدوره، استقبل الأستاذ محمد السوداي في جناح الشركة سعادة وكيل أمين العاصمة المقدسة لرأس المال البشري الأستاذ / محمد بخاري، واطلعه على الجهود الجارية للارتقاء بالأداء والنتائج التي تصب في خدمة ضيوف الرحمن|، ومنها منصة رقمية متكاملة تهدف إلى تحسين تجربة الحجاج وإدارة رحلاتهم بفعالية، حيث تتيح المنصة للجهات المعنية مراقبة سير الحج، من استقبال الحجاج إلى تنفيذ المناسك، مع توفير خدمات تتبع الرحلات وإدارة المجموعات.

وتشمل المنصة بوابات وتطبيقات مخصصة لمختلف الأطراف مثل الإداريين، والمكاتب، والأدلة، والحجاج، مما يضمن تكاملاً سلسًا بين مختلف العمليات، وتقدم المنصة أدوات لإدارة البيانات، تخصيص الأدوار، وتتبع المراحل الرئيسية لرحلة الحج، مع دعم مستمر لتحسين الكفاءة وضمان تقديم تجربة استثنائية.

إلى ذلك وقعت شركة العامورية عدداً من الاتفاقيات، منها اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة برايت للتجارة والمقاولات المحدودة، بقيادة المدير العام الأستاذ ناصر بن حسن الشنبري، لتعزيز مسيرتها في تقديم خدمات رائدة تخدم ضيوف الرحمن.

كما وقعت العامورية اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة تحالف البناء المتحدون المحدودة، بقيادة المدير العام الأستاذ سعد بن رده الحارثي، بهدف تحقيق التكامل والابتكار في تقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن.