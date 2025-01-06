شكرا لمتابعة خبر عن 4 مواطنات يطورن تطبيقاً ذكياً لعلاج الرهاب الاجتماعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حصدت 4 مواطنات المركز الأول في هاكاثون التعليم الخليجي بين 15,000 مشارك بابتكار تطبيق “تحدّث”.

وقامت المبتكرات ريما جبقجي، وعد السهلي، حنين محمد، سجا سمبو خريجات جامعتي الملك عبدالعزيز والأميرة نورة بابتكار تطبيق يقدم عدة محاور منها مدرب افتراضي ذكي، تحليل الأداء مباشرة، حلول للتغلب على الرهاب الاجتماعي، دعم في المقابلات والعروض التقديمية.

يذكر أن هاكاثون التعليم الخليجي هو معسكر خليجي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم العام ويهدف إلى تعزيز المعرفة بمفاهيم الذكاء الاصطناعي، وتأهيل كوادر في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال تدريبهم على الخوارزميات، والمنهجيات الأساسية في البرمجة، والذكاء الاصطناعي، ومجالاته، مع التركيز على بناء خبرتهم العملية من خلال العمل على عدة مشاريع.