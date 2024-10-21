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الدفاع المدني ينبه من الحالة المناخية بمكة المكرمة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه الدفاع المدني إلى ضرورة توخي الحيطة واتباع الإرشادات، إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة مكة المكرمة.
كما أصدر المركز الوطني للأرصاد الإنذار الأحمر من الحالة المناخية. ولمتابعة الحالة عبر الرابط:This is a Twitter Status This is a Twitter Status— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD)
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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