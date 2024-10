شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني ينبه من الحالة المناخية بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

#الدفاع_المدني يدعو إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة #مكة_المكرمة .

ولمتابعة الحالة عبر الرابط:https://t.co/vXwLgRVfbj pic.twitter.com/12nMd3v0Vx — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) October 21, 2024

الدمام - شريف احمد - نبه الدفاع المدني إلى ضرورة توخي الحيطة واتباع الإرشادات، إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة مكة المكرمة.كما أصدر المركز الوطني للأرصاد الإنذار الأحمر من الحالة المناخية. ولمتابعة الحالة عبر الرابط:This is a Twitter Status This is a Twitter Status— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD)