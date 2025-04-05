وليد الشامي يحيي أمسية من الحب والشعر في تكريم خالد الفيصل

ميرنا وليد - بيروت - ضمن ليلة تكريمية استثنائية احتفت بمسيرة الأمير الشاعر خالد الفيصل، خطف الفنان العراقي وليد الشامي الأضواء خلال مشاركته في "ليلة دايم السيف"، متصدّرًا التريند في السعودية، أثناء أدائه المؤثّر لأغنية "يا صاحبي" التي حظيت بتفاعل كبير من الأمير تركي الفيصل والجمهور الحاضر.



الشامي عبّر عن إعتزازه بالمشاركة، معتبرًا أن الحفل لم يكن مجرد مناسبة غنائية، بل أمسية راقية احتفت بالكلمة الصادقة التي لامست الأجيال. وقال في تصريح إعلامي: "ليلة دايم السيف ليست حفلة عادية، بل هي احتفال كبير بمحبة خالد الفيصل، وبالحكمة والعاطفة التي حملتها كلماته."

الأغنية التي قدمها، "يا صاحبي"، تعود لأشعار الأمير خالد الفيصل وألحان ياسر بوعلي، وكان الشامي قد طرحها في ألبومه "زمن آدم" عام 2017، لتعود وتسطع من جديد على مسرح جدة، في أمسية وُصفت بأنها من أضخم الحفلات لهذا العام.

وفي ختام كلمته، توجّه وليد الشامي بالشكر لكل من ساهم في هذه الليلة، مؤكدًا أن الجمهور هو شريك النجاح الحقيقي في هذه الأمسية التي جسّدت الفن السعودي بروحه الأصيلة.