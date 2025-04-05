فن ومشاهير

وليد الشامي يحيي أمسية من الحب والشعر في تكريم خالد الفيصل

0 نشر
0 تبليغ

  • وليد الشامي يحيي أمسية من الحب والشعر في تكريم خالد الفيصل 1/3
  • وليد الشامي يحيي أمسية من الحب والشعر في تكريم خالد الفيصل 2/3
  • وليد الشامي يحيي أمسية من الحب والشعر في تكريم خالد الفيصل 3/3

ميرنا وليد - بيروت - ضمن ليلة تكريمية استثنائية احتفت بمسيرة الأمير الشاعر خالد الفيصل، خطف الفنان العراقي وليد الشامي الأضواء خلال مشاركته في "ليلة دايم السيف"، متصدّرًا التريند في ، أثناء أدائه المؤثّر لأغنية "يا صاحبي" التي حظيت بتفاعل كبير من الأمير تركي الفيصل والجمهور الحاضر.


الشامي عبّر عن إعتزازه بالمشاركة، معتبرًا أن الحفل لم يكن مجرد مناسبة غنائية، بل أمسية راقية احتفت بالكلمة الصادقة التي لامست الأجيال. وقال في تصريح إعلامي: "ليلة دايم السيف ليست حفلة عادية، بل هي احتفال كبير بمحبة خالد الفيصل، وبالحكمة والعاطفة التي حملتها كلماته."
الأغنية التي قدمها، "يا صاحبي"، تعود لأشعار الأمير خالد الفيصل وألحان ياسر بوعلي، وكان الشامي قد طرحها في ألبومه "زمن آدم" عام 2017، لتعود وتسطع من جديد على مسرح جدة، في أمسية وُصفت بأنها من أضخم الحفلات لهذا العام.
وفي ختام كلمته، توجّه وليد الشامي بالشكر لكل من ساهم في هذه الليلة، مؤكدًا أن الجمهور هو شريك النجاح الحقيقي في هذه الأمسية التي جسّدت الفن السعودي بروحه الأصيلة.

6ca181c75c.jpg1cdd624ff9.jpg

كانت هذه تفاصيل خبر وليد الشامي يحيي أمسية من الحب والشعر في تكريم خالد الفيصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا