نور علي تبكي بحرقة في كواليس مسلسل "البطل"

ميرنا وليد - بيروت - تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو للممثلة السورية نور علي، من كواليس تصوير مسلسل "البطل" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.



وظهرت نور علي التي قدمت دور "مريم" في كواليس التصوير، إلى جانب الممثل السوري محمود نصر، الذي قدم شخصية "فرج الدشت".

وبدت نور في الفيديو منهارة من البكاء بسبب مشهد مقتل فرج ضمن أحداث المسلسل، وبدوره ظهر نصر وهو يواسي زميلته ويحتضنها بعد هذا المشهد المميز.

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع مقطع الفيديو، وأعربوا من خلال تعليقاتهم عن إعجابهم بعلاقة الثنائي، كماتمنوا مشاركتهما بعمل جديد سويا.