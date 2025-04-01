أنجلينا جولي إتبعت نظاماً غذائياً كاد أن يقتلها إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - إتبعت الممثلة الأميركية أنجلينا جولي نظاماً غذائياً نباتياً لمدة طويلة كاد أن يقتلها والسبب يعود إلى عدم تلقي جسمها المغذيات الضرورية. وأفصحت مازحة أن سر جمالها هو اللحم الأحمر ثم أوضحت أنها تحب تناول اللحم الأحمر. لكن براد بيت كان يتذمر من إدمانها عليه ويفضل أن بتبع أولاده نظاماً نباتياً وكان يبدي إنزعاجه حين يرى أولاده يتناولونه وكميات اللحم التي تحتفظ بها أنجلينا في الثلاجة. يذكر أن براد بيت قد إعتمد نظاماً غذائياً نباتياً والسبب ليس بدافع تحسين شكله الخارجي بل لأسباب تتعلق بالبيئة.

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