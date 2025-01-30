أكرم حسني في صور من كواليس “الكابتن” قبل عرضه في رمضان

أعلن المنتج كريم أبو ذكري عن إطلاق البرومو الرّسميّ لمسلسل “الكابتن”، المنتظر عرضه ضمن موسم دراما رمضان ٢٠٢٥.

المسلسل يجمع الممثّل أكرم حسني فيسجّل تعاونًا ثالثًا له مع شركة k media، وتشاركه البطولة الممثّلة آية سماحة. وهو من تأليف عمرو الدّالي، قصّة أيمن الشّايب، وإخراج معتزّ التّوني. وقد حظي الإعلان الدّعائيّ للعمل بتفاعل واسع عبر منصّات التّواصل الاجتماعيّ مثل فايسبوك وإنستغرام، إذ تساءل الكثيرون عن تفاصيل قصّة المسلسل وأحداثه.

يتألّف المسلسل من خمس عشرة حلقة، ويقدّم تجربة دراميّة اجتماعيّة بطابع كوميديّ في إطار خارق. يجسّد أكرم حسني شخصيّة طيار يواجه سلسلة من المواقف الكوميديّة السّاخرة.

يشارك في بطولة “الكابتن” نخبة من الممثّلين، إلى جانب أكرم حسني وآية سماحة، منهم: سوسن بدر،.سامي مغاوري، محمّد رضوان، ميمي جمال، أحمد عبد الوهّاب، عمر شوقي، وأحمد الرّافعي.

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المسلسل يعرض ضمن خريطة الشّركة المتّحدة للخدمات الإعلاميّة، ويعد من أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم الرّمضانيّ، لما يقدّمه من مزيج فريد بين الكوميديا والإبداع، مدعومًا بفريق عمل مميّز. (http://www.instagram.com/p/DFVj9Yfogiy/)

شاهدوا بعض الكواليس من تصوير المسلسل الكوميدي “الكابتن”: