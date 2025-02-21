شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الرحمن توتا ضيف شرف الكابتن مع أكرم حسنى في رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يشارك الفنان محمد عبد الرحمن توتا كضيف شرف خلال حلقة من حلقات مسلسل الكابتن للفنان أكرم حسنى والذى يتواصل تصويره حالياً للعرض فى شهر رمضان المقبل 2025، حيث تعتمد أحداث العمل على ظهور بعد الفنانين كضيوف شرف خلال الحلقات.

مسلسل الكابتن مكوّن من 15 حلقة، وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبو ذكرى ومن بطولة: أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقى، أحمد الرافعي، ميمى جمال، وعدد آخر من الفنانين، وضيوف الشرف

وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، حسام والى كابتن طيار، يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحلاته الجوية، ويكون هو الناجى الوحيد من الذين تواجدوا على متن الطائرة، ولكنه بعد ذلك يفاجىء بظهور أرواح الركاب له ويطلبون منه تحقيق العديد من الطلبات لهم.

يكرر أكرم حسني تجربة دراما الـ 15 حلقة للمرة الثانية على التوالي، بعدما خاضها في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل "بابا جه"، والذى شارك في بطولته: نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، محمد أوتاكا، وضيوف الشرف: محمود البزاوي، كريم فهمي، أحمد أمين، محمد الكيلاني. ومن تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعى.

وكان آخر أعمال محمد عبد الرحمن توتا، فيلم البطة الصفرا وشارك فى بطولته غادة عادل، محمود حافظ، صلاح عبد الله، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، عمرو رمزى، أحمد طلعت، لبنى محمود وضيف الشرف أحمد أمين، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار