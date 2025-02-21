شكرا لقرائتكم خبر عن باسم سمرة ينضم لأبطال فيلم البرشامة بطولة هشام ماجد وريهام عبد الغفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم النجم باسم سمرة لأبطال فيلم البرشامة بطولة النجم هشام ماجد وريهام عبد الغفور والمقرر البدء في تصويره الأيام المقبلة، من إخراج خالد دياب ، حيث بدأ صناع العمل ترشيح باقى الأبطال للتعاقد معهم للبدء في تصويره مباشرة من أجل طرحه في دور العرض السينمائى في عيد الأضحى المقبل على أقصى تقدير، ومن المقرر الإعلان عن باقى فريق العمل خلال الأيام المقبلة.

الفيلم من تأليف أحمد الزغبي وخالد دياب وشيرين دياب وإخراج خالد دياب وإنتاج أحمد الدسوقي - sky limit، كما شارك أحمد الدسوقي في كتابته.

يذكر أن آخر أعمال باسم سمرة في السينما فيلم الدشاش الذي شارك في بطولته، برفقة محمد سعد، زينة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، محمد جمعة، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز وتدور أحداثه فى إطار تشويقى أكشن لا يخلو من اللمحات الكوميدية.

يشار إلى أن ريهام عبد الغفور تواصل تصوير مسلسلها الجديد ظلم المصطبة المقرر عرضه في رمضان المقبل، والذى يشارك في بطولته كلا من إياد نصار وفتحى عبد الوهاب وعدد كبير من الفنانين، إخراج هانى خليفة، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية .