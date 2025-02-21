خلال احتفال “الديوانية” بهم… الفائزون السعوديون بجائزة القلم الذهبي يؤكدون على دورها في تطوير المشهد الثقافي

احتفت ديوانية القلم الذهبي خلال لقاءً أقيم يوم (الأربعاء) الفائت في مقرها بحي السفارات في الرياض، بالسعوديين الفائزين بجائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيراً، التي جرى توزيعها في حفل كبير ليل الثلاثاء.

وخلال اللقاء تحدّث الحضور حول الجائزة الاستثنائية وأهميتها والدور الذي تلعبه في تطوير المشهد الثقافي، مؤكدين أن جائزة القلم الذهبي تعد أكبر جائزة في العالم في مجالها، مقارنةً بعدد من الجوائز العالمية الكبرى التي لا توفر دعماً شاملاً لمشاريع الفائزين، ولا يتعدى أثرها الفائزين كما تفعل جائزة القلم الذهبي التي تؤثر بشكل كبير في القطاعات المرتبطة بمجالاتها، وتعد من وجهة نظر المثقفين نموذج للاستدامة واتفق الحضور بأنها أذكى استثمار ثقافي للإبداع الإنساني.

كما أشار الحضور إلى أن الجائزة تتفرد بتمويل الإنتاج السينمائي للأعمال الفائزة، ما يعزز من تأثيرها ويدعم صُنّاع المحتوى الأدبي والفني.

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يذكر أن الديوانية تفتح أبوابها يوميا للزوار من الأدباء والمثقفين الذين يقبلون عليها للاستفادة من خدماتها أو حضور لقاءاتها الأسبوعية في كل أربعاء، حيث تقدم مكانًا مثاليًا ومساحة شاملة تدعم الكتابة بمختلف أشكالها، عبر توفير بيئة تجمع بين الأصالة والتراث والتقنيات الحديثة.