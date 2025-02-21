باريش أردوتش يواصل بنجاح ما صرّح به عبر موقع “الخليج 365”

كما سبق أن كشف الممثّل التركي، باريش أردوتش، في لقاء خاصّ مع موقع “الخليج 365”، لجمهوره العربيّ عن عمل جديد سيجمعه بزميلته التركيّة، هاندا أرتشيل مع منصّة “ديزني بلاس”، مؤكّدًا أنّ الجمهور سيراهما كثيرًا وهذا شيء جميل للمعجبين فهما متفاهمان بشكل قويّ. (http://www.instagram.com/p/DFAnpmXsgJc/)

ففي الساعات الماضية، اكتمل تصوير مسلسل “تذكّر الحبّ” من بطولة باريش أردوتش وهاندا أرتشيل لصالح منصّة “ديزني بلاس”، العمل من النوع الكوميديّ الرومنسيّ.

ويُعدّ هذا العمل الثاني في الثنائي في غضون أسابيع قليلة بعد فيلم “دعها للرّياح” الذي بدأ عرضه في عيد الحبّ في الرّابع عشر من شباط/فبراير الجاري على منصّة نتفليكس.

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كذلك يشارك باريش في فيلم جديد يجمعه بزميلته الممثّلة التّركيّة، توبا بويوكوستن، من خلال فيلم “السّيّد المرعب”، يتألّف من سلسلة أجزاء ومشابه لفيلم الأكشن “جون ويك”. وسيحمل توقيع المخرج محمّد أدا أوزتكين (من أعماله “معجزة في الزنزانة سبعة”).