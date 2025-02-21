شكرا لقرائتكم خبر عن 10أيام وينتهى المخرج حسام على من تصوير مسلسل النص بطولة أحمد أمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المخرج حسام على لـ الخليج 365 انه يتبقى 10أيام فقط وينتهى من تصوير مسلسل النص بطولة النجم أحمد أمين والمقرر عرضه في رمضان المقبل، من إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وإشراف عام مصطفى العوضى، حيث أوشك حسام على الانتهاء من مونتاج ومكساج أول 7 حلقات من العمل لتسليمها للقنوات العارضة.

ويصور حسام على حاليا بعض المشاهد المكثفة في الديكور الأساسى للعمل في مدينة الإنتاج الاعلامى، وتجمع المشاهد كلا من أسماء أبو اليزيد وعبد الرحمن محمد وأحمد أمين وعدد آحر من الممثلين الشباب.

أحمد أمين يعتمد في مسلسل النص على قصة كوميدية مستوحاة من كتاب "مذكرات نشال" للباحث أيمن عثمان إذ يلعب أمين دور نشال محترف يدعى عبد العزيز النص يقرر التوبة عن السرقة، ويُشّكل فرقة لمواجهة الاحتلال الإنجليزى، مكونة من مجموعة من النشالين مع الاستعانة بفتاة ليل وضابط، ويستطيع أمين وفرقته مقاومة الاحتلال ليتحول من نشال إلى بطل شعبى تتحاكى به الأجيال.

مسلسل النُّص مكوّن من 15 حلقة، وبطولة أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، سامية طرابلسي، دنيا سامي، سمرعلام، دعاء حكم، عبد الرحمن محمد، إسراء أحمد عطية، وائل عيني، والعمل مستوحًى من كتاب "مذكرات نشال" للباحث أيمن عثمان. وسيناريو وحوار شريف عبدالفتاح، عبدالرحمن جاويش، ووجيه صبري وإخراج حسام علي وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.