شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحجار يستكمل حفل عيد الحب بمسرح البالون رغم مرضه الشديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تألق الفنان القدير علي الحجار في إحتفالية "عيد الحب" والتي أقامها البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم على مسرح البالون.

وحدثت أزمة قبل الحفل بمرض الفنان علي الحجار وارتفعت درجة حرارته ورغم هذا استكمل الحفل إحترما للجمهور.

يقام الحفل تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتأتي هذه الإحتفالية بناءً على توجيهات وزير الثقافة بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

ووجه الوزير بالإحتفاء بكوكب الشرق أم كلثوم بمناسبة مرور خمسون عاما على رحيلها واعتبار عام 2025 هو عام أم كلثوم.

وأقيمت الإحتفالية تحت عنوان "الحب كله" والتي إخرجها الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية على فصلين حيث قدم البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم خلال الفصل الأول إستعراضات لفرقتي رضا للفنون الشعبية والإستعراضية والفرقة القومية للفنون الشعبية والإستعراضية.

وقدمت فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية إستعراضات بعيد عنك "صولو" طرفه ياسر، للصبر حدود "صولو" أمنية، حيرت قلبي "صولو" مروة مصطفى .. بينما تقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية والإستعراضية إستعراض سيرة الحب أداء رحمة وأسماء راقصين عبدالله ياسر وعمار ياسر تصميم إستعراضات محمد قذافي تدريب ميدو ممدوح.

من ناحية أخرى يقوم بالأداء الصوتي لأغاني كوكب الشرق أم كلثوم أميرة سعيد أغنية بعيد عنك، غادة آدم أغاني حيرت قلبي و الأطلال، نهلة خليل أغاني الحب كده و إنت عمري، هبة إسماعيل أغنية سيرة الحب و هبة محمد أغنية ودارت الأيام.

إحتفالية "الحب كله" إضاءة عز حلمي، فيديو مايكينج حسام المحفوظي و عبدالرحمن غريب، إعداد موسيقي محمد مصطفى، ديكور محمد جابر تنفيذ ديكور رانيا عطية .. مساعدين إخراج دعاء محمد، هالة الصباح .. مخرجان منفذان أحمد مصطفى و محمد عمر .. إحتفالية "الحب كله" رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم.

ثم بدأ الفصل الثاني من الحفل وصعد الفنان تامر عبدالمنعم لتقديم الفنان علي الحجار والذي قام بغناء مجموعة من الأغاني منها ميدلي الانتصارات، ياللعروسة، جزيرة غمام، زي الهوا، مسألة مبدأ، الزين والزينة.



علي الحجار يستكمل حفل عيد الحب بمسرح البالون (3)



علي الحجار يستكمل حفل عيد الحب بمسرح البالون (4)



علي الحجار يستكمل حفل عيد الحب بمسرح البالون (5)



علي الحجار يستكمل حفل عيد الحب بمسرح البالون (6)