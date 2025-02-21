بالفيديو- جنيفر لوبّيز قدّمت أداءً مبهرًا في أبوظبي وأثبتت أنّ العمر مجرّد رقم

لقد أثبتت جنيفر لوبّيز، مرّة أخرى سبب بقائها واحدة من أكثر الفنّانات إثارة في العالم. خلال حفلها الأخير ضمن ليالي السّعديّات في أبوظبي.

تركت النّجمة العالميّة الجمهور في حالة من الرّهبة إذ قدمت أداءً يمزج بين القوّة والنّعومة بمستوى ساحر من المرونة. وتفاعل معها المعجبون سريعًا، وتساءل الكثيرون عن كيفيّة استمرارها في تحدّي تقدّمها في السّنّ بحركاتها المذهلة.

كانت ترتدي زيًّا مبهرًا يلائم شكل جسدها. وتحت أضواء المسرح صعدت جنيفر لوبّيز المسرح وهي تحمل عصا، ولكن بدلًا من استخدامها لتحقيق التّوازن حوّلتها إلى امتداد لوصلة رقص إذ قامت بتدويرها بكلّ سهولة مع أداء وضعيّات دراميّة وبهلوانيّة تقريبًا. وفي اللحظة التي رفعت فيها ساقها عاليًا فوق رأسها بقوّة تحكم كاملة، انفجر الجمهور بالهتاف وامتلأت وسائل التّواصل الاجتماعيّ بمقاطع من أدائها في غضون دقائق.

في عمر الخامسة والخمسين، يميل معظم الفنّانين إلى التّباطؤ، لكن يبدو أنّ لوبيز تفعل العكس. إنّ روتينها المليء بالطّاقة وحركاتها الدّقيقة وحضورها على المسرح تجعل من المستحيل تقريبًا تصديق عمرها. ووصف بعض الحضور أداءها بأنّه الأفضل هذا العام في حين أبدى آخرون اندهاشهم من قدرتها على الحفاظ على هذه اللياقة البدنيّة المذهلة. وكتب أحد المستخدمين على موقع إكس (تويتر سابقًا): “إنّها تتحرّك بشكل أفضل من الفنّانين الذين يبلغون نصف عمرها”، وهو ما يعكس أفكار الكثيرين.

وبطبيعة الحال، لم يتوقّف الحديث عند الإعجاب، فقد اقترح بعض المتشكّكين أنّ التّدريب المكثّف والنّظام الغذائيّ وربّما حتّى تقنيّات التّعافي المتطوّرة تلعب دورًا في قدرتها على الحفاظ على هذا المستوى العالي من الأداء. بغضّ النظر عن التّكهّنات فإن أخلاقيّات العمل التي تتمتع بها لوبيز لا يمكن إنكارها. اشتهرت بتدريبها الصّارم لعروضها، وإعطاء الأولويّة للقوّة والمرونة والقدرة على التّحمّل لضمان أن يكون كلّ أداء لا يُنسى.

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بالإضافة إلى الجانب الجسديّ فإنّ ثقة جنيفر لوبيز تتجلّى في كلّ حركة تقوم بها. هناك سبب يجعلها لا تزال تبيع جميع عروضها وتتصدّر الأحداث الضّخمة في جميع أنحاء العالم، وهو قدرتها على سيطرة على المسرح لا مثيل لها. سواء كان الأمر يتعلّق برقصاتها الجريئة أو اختياراتها الجريئة للأزياء أو قوّتها كنجمة، تواصل لوبيز رفع سقف التّوقّعات عاليًا بشكل مستحيل بالنّسبة للمؤدّين من جميع الأعمار.

يبدو أنّ جنيفر لوبيز ليس لديها أيّة نيّة للتباطؤ. على أيّة حال فهي تثبت أنّ العمر مجرّد رقم وأنّها لا تزال في مستوى خاصّ بها.