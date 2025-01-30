نيمار وصديقته برونا يودّعان السّعوديّة بكلمات مؤثّرة: ذكريات لا تُنسى

برسالة مؤثّرة، عبر حسابها على “إنستغرام”، عبّرت برونا بيانكاردي، صديقة اللاعب البرازيلي نيمار، عن امتنانها للمملكة العربيّة السّعوديّة، حيث قضّت فترة وجيزة، لكنّها مليئة بالذّكريات التي لا تُنسى.

منشور “برونا”، جاء عُقب إعلان نادي الهلال السّعوديّ، عن فسخ عقده رسميًّا، بالتّراضي، مع اللاعب البرازيليّ نيمار دا سيلفا، بعد ما يقارب العام والنّصف من انضمامه للفريق.

في التّفاصيل أنّ برونا نشرت مجموعة كبيرة من الصّور من ذكريات إقامتها مع نيمار وابنتهما في السّعوديّة، إضافة إلى العَلم السّعوديّ، مؤكّدةً في تعليقها على الصّور أنّها عاشت مع عائلتها في السّعوديّة أوقاتًا رائعة لن تنساها أبدًا، كما شكرت السّعوديّة على المعاملة الطّيّبة والاحترام والودّ، مؤكّدةً أنّ تلك الذّكريات ستبقى محفورة في قلبها.

من جانبه، شكر نيمار في منشور على “إنستغرام”، أرفق به صورته وهو يلتحف بالعَلَم السّعوديّ، نادي الهلال السّعوديّ والجمهور السّعوديّ، مؤكّدًا أن التّجربة كانت رائعة وستبقى جزءًا من ذاكرته وأنّه أراد أن يقدّم أفضل ما لديه للفريق على أرض الملعب.

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وأضاف أنّ السّعوديّة منحته هو وعائلته منزلًا جديدًا وتجارب لا تُنسى، مؤكّدًا أنّه سيدعم الفريق دائمًا سيتابع باهتمام مسيرته ورؤية ٢٠٣٤.

نذكر أنّ برونا صديقة نيمار، حرصت طيلة فترة إقامتها في السّعوديّة على مشاركة متابعيها على “إنستغرام”، أجمل اللحظات والتّجارب على أرض المملكة وكانت تعبّر باستمرارا عن إعجابها بالطّابع الثّقافيّ والعربيّ السّعوديّ الذي اختبرته.