الامارات | نظام متطوّر لتأمين نقل الذهب والمجوهرات عبر دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» رسمياً نظام «طواش»، لنقل الذهب والمجوهرات عبر إمارة دبي باستخدام تقنيات متطوّرة تشمل التتبع الفوري، والحماية القصوى، والامتثال الكامل للإجراءات التنظيمية.

وقال مدير إدارة المشاريع النوعية بالمؤسسة المهندس جاسم طاهر، خلال لقاء ضم كبرى شركات الذهب والمجوهرات في دبي، إن «طواش» نظام رقمي متطوّر يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويتيح للشركات نقل بضائعها عبر موظفيها المعتمدين والمرخصين، دون الحاجة إلى طرف ثالث، بشرط استخدام حقائب أمنية معتمدة من «سيرا» لضمان سلامة المنقولات.

وأضاف أن «طواش» دخل مرحلة التنفيذ الفعلي، لافتاً إلى أن جميع عمليات النقل تعتمد على حقائب أمنية متطورة، تم اختبارها واعتمادها وفقاً لأعلى المعايير الأمنية، وتحتوي على جهاز إنذار ذكي ينشط عند أي محاولة لفتح الحقيبة بشكل غير مصرح به، وصفارات إنذار عالية الصوت لتنبيه السلطات عند حدوث أي خرق أمني، وأنظمة قفل إلكترونية تمنع أي محاولة فتح غير قانونية، وحماية ضد محاولات الفتح القسري باستخدام أدوات القطع أو الكسر.

وأشارت مؤسسة «الصناعة الأمنية» إلى أن الحقائب التقليدية لن تُعتمد، إذ يجب أن تخضع جميع الحقائب لأعلى المعايير الأمنية، ويتم اختبارها في مختبر مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية قبل منحها الاعتماد النهائي للاستخدام داخل «طواش»، كما أن الشركات لها حرية اختيار الحقيبة وحجمها بما يتناسب مع طبيعة عملياتها، شرط أن تستوفي جميع المواصفات المطلوبة وتخضع لاعتمادات المؤسسة قبل العمل بها.

وأوضح أن «طواش» يتضمن مزايا مبتكرة تدعم الأمان والكفاءة التشغيلية، منها نظام «دعوات الضيوف»، الذي يتيح متابعة الأفراد القادمين من الخارج لنقل الذهب إلى السوق عبر تطبيق ذكي، ما يعزّز الرقابة على العمليات، ولوحة تحكم رقمية تمكّن مديري المحال من متابعة عمليات النقل في الوقت الفعلي، واتخاذ إجراءات فورية عند الحاجة، وإمكانية الإبلاغ عن حالات الاشتباه أو التوقف المفاجئ أثناء النقل، ما يسمح بالتدخل السريع لحماية الشحنات. وأشارت المؤسسة إلى أن شرطة دبي تمتلك صلاحية التدقيق الفوري على أي عملية نقل، مع فرض إجراءات تحقق متعددة المستويات لضمان الامتثال الكامل، كما تم الإعلان عن إجراءات عقابية تشمل الغرامات الفورية للشركات المخالفة، خصوصاً تلك التي تحاول نقل مشغولات ذهبية بقيمة تفوق الحد المسموح به، دون اتخاذ التدابير الأمنية المطلوبة.