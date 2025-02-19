سيد نيمار يتحدث عن حملات التشويه ودور الجزيرى مع الزمالك أمام الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - أكد سيد نيمار لاعب الزمالك المعار لصفوف البنك الأهلي، أنه تعرض لحملات تشويه من قبل الصفحات المدفوعة واللجان الإعلامية، وسيف الجزيرى سيكون كلمة السر في مباراة القمة.

سيد نيمار يتحدث عن فترة الزمالك

وقال سيد نيمار في تصريحات تليفزيونية: "حققت انطلاقة مميزة مع الزمالك وتوقع الجميع أن يكون لي شأن كبير مع الفريق الأبيض، ومن ناحيتي كنت أبذل مجهودا كبيرا للحفاظ على مستواي، لكن القرارات الفنية كانت سببا في هبوط المستوى بشكل لافت".

وتابع: "تعرض لحملات تشويه من بعض الصفحات المدفوعة واللجان الإعلامية وتم اتهامه بتسريب التشكيل، وثبت عكس ذلك، حيث إنه الآن خارج النادي وما زال التشكيل يتم تسريبه".

وأضاف: "أحمد سيد زيزو هو أفضل لاعب في مصر بدون منافس، موضحا أن زيزو يتعرض لحملة ممنهجة للنيل منه رغم التضحيات التي قدمها اللاعب للزمالك، وزيزو شايل الزمالك آخر 5 سنوات، وتحمل الكثير وضحى بعروض كبيرة ومغرية من أجل البقاء في الزمالك، ودائما ما يدعمنى ويتواصل معي هو وشيكابالا".

سيد نيمار يتحدث عن مباراة الأهلي ضد الزمالك

وعن مباراة القمة، قال سيد نيمار: "مباراة خارج الحسابات والتكهنات، ومهما كان مستوى الزمالك فإنه يدخل القمة بمعنويات مختلفة، وأتوقع أن يكون سيف الجزيري كلمة السر في حسم اللقاء لصالح الفريق الأبيض".