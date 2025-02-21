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الامارات | رئيس الدولة يلتقي عدداً من قادة دول الخليج والأردن ومصر

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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  • الامارات | رئيس الدولة يلتقي عدداً من قادة دول الخليج والأردن ومصر 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، عدداً من قادة دول والأردن ومصر، خلال لقاء أخوي جمعهم في المملكة العربية .

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أمس: «شاركت اليوم في السعودية في لقاء أخوي، مع عدد من قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر، وذلك في إطار التنسيق والتشاور وتعزيز التعاون بين دولنا».

وأضاف سموه: «وأشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخي ولي العهد الأمير على تنظيم هذا اللقاء».

محمد بن زايد:

• أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تنظيم هذا اللقاء.

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