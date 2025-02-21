الامارات | رئيس الدولة يلتقي عدداً من قادة دول الخليج والأردن ومصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، عدداً من قادة دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر، خلال لقاء أخوي جمعهم في المملكة العربية السعودية.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أمس: «شاركت اليوم في السعودية في لقاء أخوي، مع عدد من قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر، وذلك في إطار التنسيق والتشاور وتعزيز التعاون بين دولنا».

وأضاف سموه: «وأشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تنظيم هذا اللقاء».

محمد بن زايد:

• أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تنظيم هذا اللقاء.