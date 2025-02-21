محمد هنيدي يكـ شف تفاصيل شخصيته في "شهادة معاملة أطفال" برمضان 2025

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل المصري محمد هنيدي عن دوره في مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، المنتظر عرضه في رمضان 2025، مؤكداً أنه يقدم تجربة جديدة كلياً تختلف عن أعماله السابقة، وأوضح هنيدي، أنه يجسد شخصية المحامي "عبدالستار"، وهي شخصية غير تقليدية تمر بسلسلة من المواقف غير المألوفة في إطار كوميدي، واصفاً الدور بأنه مليء بالمفارقات الطريفة، كما أشار إلى أنها المرة الأولى التي يؤدي فيها شخصية شريرة ولكن بأسلوب كوميدي خفيف، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب هنيدي، كل من صبري فواز، سماء إبراهيم، ومحمود حافظ، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج سامح عبد العزيز.

وكانت تلك التصريحات خلال لقاء تلفزيني على قناة on المصرية .

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