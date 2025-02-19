شكرا لقرائتكم خبر عن سيد نيمار: اتهمونى بتسريب التشكيل فى الزمالك.. وزيزو الأفضل فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى سيد نيمار، لاعب الزمالك المعار لصفوف البنك الأهلي، أن زميله السابق في الفريق الأبيض أحمد سيد زيزو هو أفضل لاعب في مصر بدون منافس، موضحا أن زيزو يتعرض لحملة ممنهجة للنيل منه رغم التضحيات التي قدمها اللاعب للزمالك.

وقال نيمار في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "زيزو شايل الزمالك آخر 5 سنوات، وتحمل الكثير وضحى بعروض كبيرة ومغرية من أجل البقاء في الزمالك، ودائما ما يدعمنى ويتواصل معي هو وشيكابالا".

وعن فترة لعبه مع الزمالك أكد نيمار أنه تعرض لحملات تشويه من بعض الصفحات المدفوعة واللجان الإعلامية وتم اتهامه بتسريب التشكيل، وثبت عكس ذلك، حيث إنه الآن خارج النادي وما زال التشكيل يتم تسريبه".

واستدرك نيمار حديثه بالعودة لمباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك قائلا: "مباراة خارج الحسابات والتكهنات، ومهما كان مستوى الزمالك فإنه يدخل القمة بمعنويات مختلفة، وأتوقع أن يكون سيف الجزيري كلمة السر في حسم اللقاء لصالح الفريق الأبيض".