الامارات | تأثر الدولة بمنخفض جوي.. وأمطار متوقعة ورياح قوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوقّع المركز الوطني للأرصاد، تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي من الجنوب الغربي، يليه امتداد مرتفع جوي سطحي من الغرب مصحوباً بكتلة هوائية باردة، وأشار إلى ارتفاع درجات الحرارة، وهبوب رياح جنوبية شرقية اليوم وغداً.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة ستبدأ انخفاضاً ملحوظاً بدءاً من الإثنين المقبل حتى الأربعاء المقبل، خصوصاً على السواحل والمناطق الغربية، إضافة إلى رياح شمالية غربية نشطة وقوية أحياناً خصوصاً على البحر، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار والأتربة المثارة، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية من مساء الإثنين وحتى نهار الثلاثاء المقبل.

وبخصوص حالة البحر، سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج اليوم وغداً في الخليج العربي وبحر عمان، يضطرب تدريجياً من الإثنين المقبل ويكون شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي، ويكون مضطرباً في بحر عمان.