بالصور- الجمهور يشبّه دنيا سمير غانم بأقرب النّاس إليها في “عايشة الدّور”… إقرأ التّفاصيل

بعد أن كشفت منصّتا “شاهد” و “watch it” بوستر مسلسل “عايشة الدّور”، بطولة الممثّلة المصريّة، دنيا سمير غانم والمقرّر عرضه في رمضان ٢٠٢٥، تفاجأ الجمهورر بإطلالة دنيا، على “البوستر”، إذ بدت تُشبه والدتها الممثّلة الرّاحلة، دلال عبد العزيز، إلى حدٍّ كبير.

في التّفاصيل، ظهرت دنيا، على البوستر، بقصّة شعر قصيرة وهي نفسها التي اعتمدتها والدتها سابقًا٠ ممّا أظهر الشّبه الكبير بينهما.

كما حظي البوستر، الذي أطلّت من خلاله دنيا، بشخصيّتَين مختلفتَين في العمل، بإعجاب الجمهور الذي عبّر عن حماسته الكبيرة لمتابعة أحداث المسلسل في رمضان.

كذلك حرص الإعلامي رامي رضوان على دعم زوجته دنيا سمير غانم، إذ نشر عبر حسابه على “إنستغرام” الملصق الدعائي الخاص بالمسلسل وكتب: “بالتوفيق والنجاح يا رب هتكسروا الدنيا بإذن الله”.

في السّياق نفسه، تستكمل دنيا، تصوير حلقات المسلسل في مختلف المحافظات المصريّة، منها مدينة أسوان، ليصبح جاهزًا للعرض في رمضان ٢٠٢٥.

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يتألّف مسلسل “عايشة الدّور”، من خمس عشرة حلقة وهو مسلسل كوميديّ اجتماعيّ، يشارك في بطولته إلى جانب دنيا سمير غانم، مجموعة من الممثّلين منهم: محمّد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، رحاب الجمل، غيرهم والعمل من إخراج أحمد الجندي.