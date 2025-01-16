بالفيديو- ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلادها وتتلقّى رسالة مؤثّرة من مي عزّ الدّين

احتفلت الممثّلة المصريّة، ياسمين عبد العزيز، بعيد ميلادها، في موقع تصوير مسلسها الجديد “وتقابل حبيب” بحضور المخرج هادي الباجوري وفريق العمل.

بهذه المناسبة، نشرت “ياسمين”، عبر خاصيّة القصص القصيرة على “إنستغرام”، أكثر من فيديو من أجواء الاحتفال وشكرت فريق العمل على المفاجئة الرّائعة.

في السّياق نفسه، حرصت الممثّلة مي عزّ الدّين، في أوّل منشور لها على حسابها على “إنستغرام” بعد وفاة والدتها، على توجيه التّهنئة لـ ياسمين بهذه المناسبة، إذ نشرت صورة لياسمين وكتبت: “كلّ عام وأنتِ ناجحة ومشرقة كلّ عام وأنتِ قويّة وروحك نظيفة، كلّ عام وأنتِ “جدعة” وبمئة رجل كلّ عام وأنتِ قمر من الدّاخل والخارج”.

وأضافت:” الله يحفظك يا ستّ البنات أنا سمعت نصيحتك وهذا الذي جعلني أقوى، لأذهب إلى العمل مجدّدًا الله “يطبطب” على قلبك كما “طبطبتي” عليّ، لن أنسى مساندتك لي في وفاة أمّي أحبّك”.

على صعيد آخر، تعيش ياسمين عبد العزيز، حالة من النّشاط الفنّيّ، إذ بدأت تصوير فيلم سينمائيّ جديد، بعنوان “زوجة رجل مش مهمّ” وذلك بعد غياب ستّ سنوات عن الاعمال السّينمائيّة.

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في موازاة ذلك، تتابع “ياسمين”، تصوير مسلسلها الجديد “وتقابل حبيب”، المقرّر عرضه في رمضان ٢٠٢٥ الذي يشاركها بطولته: كريم فهمي، أنوشكا، خالد سليم، نيكول سابا وغيرهم.. من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج هادي الباجوري وإنتاج شركة “سينرجي”. مسلسل يتألّف من ثلاثين حلقة، تدور أحداثه في إطار اجتماعيّ رومنسيّ وهو يُعيد إلى الشّاشة ثنائيّة ياسمين عبد العزيز والممثّل كريم فهمي بعد نجاحهما في مسلسل “ونحبّ تاني ليه” الذي عُرض في العام ٢٠٢٠.