جاستن بيبر يثير قلق معجبيه في أحدث خطواته… إليكم ما فعل

أثار القرار الأخير الذي اتّخذه ا لمغني الكنديّ جاستن بيبر بإلغاء متابعة صديقه السّابق “أشر” على إنستغرام قلقًا كبيرًا بين معجبيه، ممّا أطلق العنان للتّكهّنات حول علاقتهما.
وأثارت هذه اللفتة المفاجئة موجة من التّكهّنات والقلق بين متابعي الفنّان، الذين سارعوا إلى التّوجّه إلى مواقع التّواصل الاجتماعيّ للتّعليق على التّوتّر المحتمل بين الفنّانَين.
بالإضافة إلى دوره كمرشد له، تعاون آشر وجاستن في العديد من الأغاني، بما في ذلك الأغاني النّاجحة التي ميّزت مسيرة المغنّي الكنديّ.
وتبيّن أيضًا أنّ الفنّان ألغى متابعة أصدقاء مقرّبين آخرين، الأمر الذي زاد من التّكهّنات بين المعجبين. ومن بين الأشخاص الذين ألغى جاستن متابعتهم أليسون كاي، مديرته السّابقة في SB Projects؛ كينيث هاميلتون، حارسه الشّخصيّ السّابق من عام ٢٠٠٩ إلى عام ٢٠١٠؛ ريان جود، “مدرّب أسلوبه” السّابق وأفضل رجل له؛ وبو بير، كاتب الأغاني والمنتج الذي عمل معه على ألبومات مثل Journals وPurpose وChanges.
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وعلى الرّغم من التّكهّنات، ظلّ جاستن يركّز على حياته الشّخصيّة. ففي آب/أغسطس ٢٠٢٤، رحّب مع زوجته هايلي بيبر بمولودهما الأوّل، جاك بلوز بيبر.
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