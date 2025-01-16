حسين فهمي يعلن عن موعد الدّورة الجديدة من مهرجان القاهرة السّينمائيّ

كشف مهرجان القاهرة السّينمائي الدّوليّ برئاسة الممثّل المصريّ حسين فهمي الإعلان عن موعد دورته القادمة السّادسة والأربعين التي ستقام ما بين الثّاني عشر والحادي والعشرين من نوفمبر ٢٠٢٥ بدار الأوبرا المصريّة.

وقد صرّح الممثّل حسين فهمي قائلًا: “مع الإعلان عن دورتنا المقبلة، ندرك حجم الجهد المطلوب لمواجهة تحدّياتها وتحقيق النّجاح الذي نسعى إليه، مع الاستفادة من الدّروس التي تعلمناها في السّابق. نحن على يقين بأنّ هذه الدّورة ستضيف بصمة مميّزة إلى تاريخ مهرجان القاهرة السّينمائيّ الدّوليّ. أشعر بحماسة كبيرة، خاصّة أنّنا بدأنا التّحضير لها منذ اليوم التّالي لاختتام الدّورة السّابقة”.

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يعد مهرجان القاهرة السّينمائيّ الدوليّ أحد أعرق المهرجانات في العالم العربيّ وإفريقيا وينفرد بكونه الوحيد فى المنطقة العربيّة والإفريقيّة المسجّل ضمن الفئة A بالاتّحاد الدّولى للمنتجين بفرنسا FIAPF.