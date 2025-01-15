تعرف إلى أبرز المنافسات في البافتا 2025.. أفضل فيلم ومنافسة النجوم

ما بين الكوميدي والموسيقي والتاريخي التنافس على جائزة أفضل فيلم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يناير 2025 11:54 مساءً - تم اليوم الإعلان عن ترشيحات، والتي من خلالها تم الكشف عن الأفلام والنجوم المتنافسين لـ جائزة البافتا المرموقة، وسيتم إعلان الفائزين في حفل توزيع الجوائز، والذي سيُقام يوم الأحد 16 فبراير، بقاعة المهرجانات الملكية في لندن.ويتنافس على جائزة أفضل فيلم بـ جائزة البافتا 2025 2025 BAFTA Awards والتي تنوعت ما بين الأفلام التاريخية والدرامية والموسيقية، ويأتي من ضمن الأفلام المُتنافسة على جائزة أحسن فيلم، الفيلم الأمريكي "Anora" والذي تدور أحداثه في إطار درامي كوميدي، وصدر عام 2024 وجاء من تأليف وإخراج شون بيكر.ودارت أحداث الفيلم حول علاقة زواج متُعثرة بين "أنورا" و"فانيا زاخاروف" نجل أحد رجال الأعمال الروس، ويأتي الفيلم من بطولة ميكي ماديسون، يوري بوريسوف، مارك إيديلستين.وأيضاً يتنافس على الجائزة فيلم "the brutalist" والذي يأتي من بطولة أدريان برودي، فيليسيتي جونز، غاي بيرس، جو ألوين وأيضاً فيلم "A Complete Unknown"، وهو فيلم درامي موسيقي من إخراج جيمس مانجولد، والذي شارك في كتابة سيناريو الفيلم مع جاي كوكس، وتدور أحداث الفيلم حول المغني وكاتب الأغاني الأمريكي بوب ديلان، ويُجسد تيموثي شالاميت شخصية بوب ديلان خلال أحداث الفيلم، والذي يأتي من بطولة إدوارد نورتون، إيل فانينج، مونيكا باربارو، بويد هولبروك.كما يتنافس أيضاً على الجائزة فيلم "Conclave"، ويأتي من إخراج إدوارد بيرغر وتأليف بيتر ستراوجان، وأحداثه مستوحاة من رواية روبرت هاريس، والتي صدرت عام 2016، والفيلم من بطولة رالف فاينز، ستانلي توتشي، جون ليثجو، سيرجيو كاستيليتو، إيزابيلا روسيليني.وأيضاً يتنافس فيلم "Emilia Pérez"، والذي يأتي باللغة الإسبانية، وتدور أحداثه في إطار موسيقي كوميدي، ومن تأليف وإخراج جاك أوديار، ويأتي الفيلم من بطولة زوي سالدانا، كارلا صوفيا جاسكون، سيلينا غوميز، أدريانا باز، مارك إيفانير، إدغار راميريز.

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نجوم العالم يتنافسون على جوائز التمثيل

فيما يشهد حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام بافتا 2025 BAFTA Awards ، تنافس عدد كبير من نجوم التمثيل حول العالم على جائزتي أفضل ممثل، أفضل ممثلة.ويتنافس على جائزة أفضل ممثل كل من أدريان برودي عن مشاركته بـ"The Brutalist"، والممثل تيموثي تشالاميه عن مُشاركته بـ"A Complete Unknown"، وكولمان دومينغو عن مشاركته في "Sing Sing"، وأيضاً الفنان رالف فينس عن مشاركته بـ"Conclave"، والفنان هيو غرانت عن مشاركته بـ"Heretic"، والفنان سباستيان ستان عن مشاركته بـ"The Apprentice".كما يتنافس عدد من النجمات حول العالم على جائزة أفضل ممثلة، وهن: سينثيا إيريفو عن مُشاركتها في "Wicked"، كارلا صوفيا غاسكون عن مُشاركتها ببطولة "Emilia Pérez"، الفنانة ماريان جان بابتيست عن مُشاركتها بـ"Hard Truths"، ميكي ماديسون عن مشاركتها بفيلم "Anora"، الفنانة ديمي مور عن مُشاركتها بـ"The Substance"، وأخيراً ساويرس رونان عن مُشاركتها بـ"The Outrun".



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