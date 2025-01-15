هكذا احتفل أبطال مسلسل وتقابل حبيب بيوم ميلاد ياسمين عبد العزيز 

سكرين شوت من استوري ياسمين عبد العزيز الخاص بحسابها على انستغرام

مسلسل "وتقابل حبيب "

ياسمين عبد العزيز تعود للسينما بعد غياب 6 سنوات

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يناير 2025 11:54 مساءً - حرص نجوم وصناع مسلسل "" على الاحتفالالذي يوافق الخميس 16 يناير، وذلك داخل اللوكيشن الخاص بتصوير مشاهد العمل، وذلك وسط أجواء سيطرت عليها البهجة والسعادة.ووثقت النجمة ياسمين عبد العزيز، أجواء الاحتفال بيوم ميلادها ، من خلال مقطع فيديو قصير بثته عبر خاصية " الاستوري" التابعة لحسابها الرسمي على " انستغرام" والتي ظهر فيها الجميع وهم يغنون لها " انزل ياجميل على الساحة" وهى الأغنية الشهيرة للفنان وليد توفيق والتي أصبحت الأغنية الرسمية في الاحتفال بيوم ميلاد أي شخص.مسلسل "وتقابل حبيب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي ، ويشارك في بطولة المسلسل كل من كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، وعدد كبير من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج محمد حمدي الخبيري.يمكنكم قراءة.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ بسنت شوقي بفلتر مرعب.. وهكذا جاءت ردة فعلها!ياسمين عبد العزيز كسرت غياب 6 سنوات عن السينما رسمياً بفيلم "زوجة رجل مش مهم" وذلك بعد عدد من المحاولات لعودتها على مدار السنوات الأخيرة، حيث تعاقدت مؤخرا على بطولة فيلم جديد تأليف خالد جلال وإنتاج أحمد السبكي وكان من المقرر بدء التصوير خلال الفترة المقبلة ولكن تأخير خطوات التنفيذ جعلها تدخل فيلمها مع أكرم حسني أولاً.ووضعت ياسمين عبد العزيز وصناع فيلم "زوجة رجل مش مهم" خطة لتصوير العمل وعرضه خلال عام 2025، حيث يتم تصوير أول يومين فقط ويتوقف العمل بسبب انشغال نجومه بتصوير مسلسلات رمضان 2025، حيث تواصل ياسمين تصوير مسلسلها الجديد "وتقابل حبيب"، ونفس الأمر بالنسبة للفنان أكرم حسني الذي يستعد لتصوير مسلسل "الكابتن" الذى يخرجه معتز التوني.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».